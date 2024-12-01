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Разгон М
Toyota отзывает автомобили из-за дефектов тормозной и рулевой систем
Toyota инициировала масштабный отзыв более 250 тысяч автомобилей в Китае из-за двух серьезных дефектов: неправильной работы тормозной системы и трещин в рулевом валу. Проблемы могут привести к увеличению тормозного пути или потере управления автомобилем, что создает угрозу безопасности. Кампания стартует 2 декабря, и владельцы должны обратиться к дилерам для устранения неисправностей.

Государственное управление по регулированию рынков КНР инициировало масштабный отзыв автомобилей, произведенных совместными предприятиями GAC Toyota и FAW Toyota. Кампания стартует 2 декабря текущего года и проходит в рамках Положения о дефектной автомобильной продукции. Главными объектами отзыва стали гибридные модели Toyota Corolla, выпускаемые под разными названиями и с незначительными отличиями в дизайне и оснащении. Среди них — Corolla Hybrid, Lingshang Hybrid и Asia Lion Hybrid. Несмотря на различные названия, по своей сути это одна модель. Всего в рамках кампании планируется отозвать более 250 тысяч автомобилей.

Одна из главных причин отзыва связана с серьезными дефектами в тормозной системе, которые обнаружены у 204 857 автомобилей, выпущенных в период с 16 марта 2023 года по 8 ноября 2024 года. Программное обеспечение, управляющее тормозами, функционирует некорректно, из-за чего давление в тормозной магистрали регулируется неправильно.

Вторая причина отзыва касается проблем с промежуточным валом рулевого управления. В соединительных частях вала могут появляться трещины, которые со временем увеличиваются.

#авто #toyota
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