Ространснадзор начнет внеплановую проверку авиакомпании «Азимут» после возгорания двигателя самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи. Пассажиры самолета подали коллективный иск, а власти Турции временно запретили прием SSJ-100 в Анталье. Росавиация заявила, что возгорание не связано с конструкцией самолета. Ущерб от инцидента может достигнуть 3 миллиардов рублей.

Ространснадзор приступит к внеплановой проверке авиакомпании «Азимут». Это решение принято после возгорания двигателя самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи, Турция.

Пресс-служба Росавиации заявила, что инспекционные мероприятия согласованы с Южной транспортной прокуратурой. Цель проверки — оценка соблюдения авиационного законодательства и анализа работы авиакомпании в вопросах обеспечения безопасности.

В ходе посадки российского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в Анталье произошло возгорание одного из двигателей. На борту находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они были оперативно эвакуированы.

После случившегося пассажиры самолета подали коллективный иск против авиакомпании, требуя компенсации за моральный ущерб и понесенные убытки.

В Росавиации подчеркнули, что оснований для приостановки эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 нет. Представители ведомства отметили, что возгорание двигателя не связано с конструктивными особенностями самолета.

Тем временем Министерство транспорта Турции объявило о временном прекращении приема SSJ-100 в аэропорту Антальи. В результате более 20 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, что вызвало дополнительные сложности для пассажиров и увеличило операционные издержки.

По предварительным оценкам, общий ущерб от возгорания самолета может составить от 2 до 3 миллиардов рублей. Сюда входят затраты на ремонт воздушного судна, компенсации пассажирам, судебные издержки и упущенная прибыль.