АО «ГЛОНАСС» анонсировало запуск облачной платформы кибербезопасности для транспортных средств на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект, созданный при поддержке Минпромторга и Минтранса, начнёт работу в январе 2025 года. Основная цель – выявление киберугроз и создание эффективных механизмов их нейтрализации.

В начале 2025 года, АО «ГЛОНАСС», совместно с партнёрами ФГУП «НАМИ» и НПП «Гамма», при поддержке Минпромторга и Минтранса, представит облачную платформу кибербезопасности, основанную на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Инфраструктура системы «ЭРА-ГЛОНАСС» станет основой для создания доверенной среды обмена и обработки данных. В рамках этого проекта будет обеспечена единая информационная шина для взаимодействия автомобилей и телематических платформ. Все передаваемые данные останутся под контролем российской юрисдикции, сохраняясь в некорректируемом виде.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что основная цель нового проекта – выявление слабых мест современных транспортных средств в плане киберугроз. Новый механизм позволит не только определить потенциальные угрозы, но и разработать эффективные методы их нейтрализации.