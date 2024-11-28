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Разгон М
Qualcomm готова купить часть Intel, но не всю компанию
Qualcomm отказалась от идеи полного поглощения Intel из-за возможных проблем с антимонопольными регуляторами. Однако интерес к покупке подразделения потребительских процессоров остаётся. Intel пока не комментирует потенциальную сделку, но рассматривает продажу активов как способ преодоления кризиса.

Когда информация о возможной покупке Intel компанией Qualcomm стала достоянием общественности, аналитики сразу заговорили о её маловероятности. Причина – жёсткие антимонопольные требования, которые могли бы заблокировать слияние двух технологических гигантов. Qualcomm, очевидно, решила не рисковать своим положением на рынке и временно заморозила этот проект.

Несмотря на отступление, интерес Qualcomm к некоторым активам Intel по-прежнему силён. В центре внимания находится подразделение, ответственное за разработку потребительских процессоров. Возможная сделка, по мнению экспертов, могла бы укрепить позиции Qualcomm в сфере ПК и ноутбуков, расширив её влияние за пределами мобильных устройств.

Пока Intel официально не комментирует потенциальную продажу активов, компания рассматривает различные пути выхода из затруднительного положения. Среди возможных решений – продажа своего полупроводникового производства.

Сегодня вопрос о будущем потенциальной сделки остаётся открытым. С одной стороны, Qualcomm может получить новые возможности для роста, с другой – сохраняется риск столкновения с антимонопольными барьерами. 

#intel #qualcomm
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