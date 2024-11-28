Модель будет оснащена 8- и 16-клапанными моторами объемом 1,6 литра, с различными вариантами трансмиссий, что обещает широкий выбор для покупателей.

Недавно в сети появилось первое изображение нового двигателя Lada Iskra. На фото запечатлен бензиновый 8-клапанный агрегат, который, судя по всему, станет одной из ключевых особенностей модели. Согласно предположениям экспертов, это будет 90-сильный мотор объемом 1,6 литра, разработанный для Lada Granta.

Планируется, что Lada Iskra получит два типа двигателей объемом 1,6 литра: 8- и 16-клапанные версии. Базовые комплектации будут оснащаться менее мощным вариантом, тогда как более дорогостоящие модификации получат 16-клапанный двигатель. Эта информация поступила от инсайдеров, близких к Avtograd News. Вариант с 8 клапанами будет работать в паре с классической вазовской 5-ступенчатой механической коробкой передач. А для 16-клапанной версии предусмотрена 6-ступенчатая МКП или вариатор WLY CVT18.

По официальной информации от АвтоВАЗа, серийное производство Lada Iskra запланировано на весну 2025 года. Стоимость объявят ближе к началу выпуска.