Nvidia анонсировала выпуск видеокарты GeForce RTX 5090D, предназначенной для китайского рынка. Модель практически не отличается от RTX 5090 с технической стороны, однако подвергнется программным ограничениям, касающимся ИИ-производительности, из-за санкций США. Это шаг Nvidia на фоне ограничений в использовании высокопроизводительных видеокарт для задач, связанных с искусственным интеллектом, при этом игровой потенциал устройства останется на высоком уровне.

Видеокарта GeForce RTX 5090D должна выйти одновременно с основной моделью RTX 5090. Ожидается, что с технической точки зрения различий между этими двумя моделями практически не будет.

По данным инсайдера Panzerlied, который ранее точно предсказал параметры RTX 4080 и RTX 4070 Ti, GeForce RTX 5090D в аппаратной части будет идентична RTX 5090. Это значит, что китайская версия карты получит такой же GPU с тем же количеством активных ядер CUDA. Различие, вероятно, коснется только программной части. Если брать во внимание предыдущий опыт Nvidia, возможны ограничения на уровне BIOS, касающиеся именно ИИ-производительности.

Впрочем, стоит напомнить, что схожая ситуация была несколько лет назад, когда Nvidia выпустила версии карт с пониженной производительностью для майнинга криптовалют. Тогда это были модели LHR, которые отличались ограничениями в области майнинга, но сохраняли ту же игровую мощность.

Причиной создания видеокарты RTX 5090D стали санкции США в отношении Китая и некоторых других стран. Ограничения затрагивают не столько игровую составляющую, сколько возможности видеокарт в сфере искусственного интеллекта.

По информации на сегодняшний день, GeForce RTX 5090 будет оснащена новейшим GPU GB202 с 21 760 активными ядрами CUDA. Видеокарта также получит 32 ГБ памяти GDDR7 с 512-битной шиной.