В аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Все пассажиры и экипаж были успешно эвакуированы, однако самолет признан полностью утраченным. Убытки компании оцениваются в 2–3 миллиарда рублей. Пассажиры подали коллективный иск, а аэропорт временно приостановил прием рейсов.

Возгорание самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», произошедшее при посадке в аэропорту Антальи, может стать причиной колоссальных убытков. По данным источника на страховом рынке, ущерб от инцидента оценивается в 2–3 миллиарда рублей.

Как сообщил представитель страхового рынка, самолет, возраст которого играет ключевую роль в оценке, признан полностью утраченной единицей. Несмотря на точные цифры, предварительная оценка говорит о многом. Для авиакомпании это огромный финансовый удар.

Все воздушные суда «Азимута», включая поврежденный SSJ-100, были застрахованы в АО «АльфаСтрахование». Полис покрывает ответственность перевозчика, а также риски, связанные с их авиапарком.

ЧП случилось в момент посадки. Один из двигателей российского самолета загорелся прямо на взлетно-посадочной полосе. Благодаря слаженной работе экипажа и оперативным действиям служб аэропорта удалось эвакуировать всех 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

Пассажиры, находившиеся на борту загоревшегося самолета, уже подали коллективный иск против «Азимута». Основные претензии связаны с обеспечением безопасности и возможными нарушениями в эксплуатации техники.

Ночью после инцидента Министерство транспорта Турции приостановило прием самолетов в аэропорту. Более 20 рейсов вынуждены были изменить свои маршруты. Это привело к значительным задержкам и неудобствам для тысяч пассажиров.