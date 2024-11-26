На данный момент только память Samsung успешно прошла тестирование Nvidia. Несмотря на то что конкуренты, такие как Micron и Hynix, также представили свои версии GDDR7, их решения пока не получили необходимого одобрения.
Для настольных графических решений Nvidia GeForce RTX 50 будет использовать исключительно память Samsung. Однако в сегменте мобильных устройств предполагается, что память могут поставлять все три производителя.
Одной из ключевых причин выбора Samsung, стало достижение частоты памяти — 40 ГГц. Однако стоит отметить, что у видеокарт RTX 50, особенно первой волны, память будет функционировать на более низких частотах для обеспечения стабильности и оптимального энергопотребления.
Хотя Samsung лидирует в поставках GDDR7, важно учитывать, что память этого типа будет использоваться не только в продуктах Nvidia. Ожидается, что она найдет применение и в видеокартах AMD Radeon RX 8000. В то же время Intel, останется на GDDR6 для своих адаптеров Arc серии B200.