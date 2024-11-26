Успех связан с характеристиками памяти, включая рекордную эффективную частоту 40 ГГц. В то время как конкуренты Micron и Hynix также представили свои решения, только продукция Samsung прошла тестирование Nvidia. Для мобильных решений ожидается использование памяти от всех трех производителей.

На данный момент только память Samsung успешно прошла тестирование Nvidia. Несмотря на то что конкуренты, такие как Micron и Hynix, также представили свои версии GDDR7, их решения пока не получили необходимого одобрения.

Для настольных графических решений Nvidia GeForce RTX 50 будет использовать исключительно память Samsung. Однако в сегменте мобильных устройств предполагается, что память могут поставлять все три производителя.

Одной из ключевых причин выбора Samsung, стало достижение частоты памяти — 40 ГГц. Однако стоит отметить, что у видеокарт RTX 50, особенно первой волны, память будет функционировать на более низких частотах для обеспечения стабильности и оптимального энергопотребления.

Хотя Samsung лидирует в поставках GDDR7, важно учитывать, что память этого типа будет использоваться не только в продуктах Nvidia. Ожидается, что она найдет применение и в видеокартах AMD Radeon RX 8000. В то же время Intel, останется на GDDR6 для своих адаптеров Arc серии B200.