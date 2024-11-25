Основанный на платформе Sagitar, автомобиль отличается просторным багажником, современными технологиями и экономичным двигателем.

Премьера нового седана Jetta VA7, созданного в сотрудничестве Volkswagen и FAW, состоялась 10 ноября. С момента появления автомобиля у дилеров социальные сети, особенно Weibo, заполнились реальными фотографиями новинки. Одновременно стали известны новые технические детали и ориентировочная цена.

Jetta VA7 основан на платформе Volkswagen Sagitar, который является удлиненной версией европейской Jetta. Колесная база обоих автомобилей составляет внушительные 2731 мм. Несмотря на небольшие различия в общих габаритах, модель VA7 сохраняет элегантные пропорции. Впечатляет объем багажного отделения — 553 литра.

Jetta VA7 предлагается в пяти вариантах окраски кузова: классическом черном, элегантном белом, стильном сером, оригинальном зеленом и современном золотистом.

В салоне нового Jetta VA7 сочетаются современные технологии и удобство. Основные элементы интерьера включают: Цифровую приборную панель с 8-дюймовым экраном и медиасистему с экраном диагональю 10,1 дюйма.

Под капотом Jetta VA7 установлен надежный 1,4-литровый турбомотор семейства EA211, развивающий мощность в 150 лошадиных сил. Этот двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Средний расход топлива составляет всего 5,9 литра на 100 км по методике WLTC, что делает автомобиль привлекательным выбором для тех, кто ценит экономичность.

Цена Jetta VA7 стартует от 13,8 тысячи долларов.