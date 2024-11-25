Россия разрабатывает уникальный ядерный буксир «Зевс», который станет основой для освоения дальнего космоса. Планируется, что прототип будет готов к 2030 году.

Юрий Борисов, глава Роскосмоса, заявил, что пилотируемые полёты на Марс могут стать реальностью уже в течение следующих 50 лет. В это же время Россия активно разрабатывает ядерные буксиры, которые в 2030–2040-х годах начнут играть важную роль в освоении дальнего космоса.

Проект создания ядерного буксира «Зевс» активно развивается. Планируется, что первый прототип будет готов уже в 2030 году. По словам Борисова, разработки ведутся полностью российскими специалистами, что демонстрирует независимость страны в этом стратегически важном направлении. Достигнуты значительные успехи, включая разработку реактора необходимой мощности. Работы продолжаются, и проект идёт в соответствии с графиком.

Ядерный буксир «Зевс» создаётся для выполнения сложных космических задач. Этот космический комплекс, оснащённый транспортно-энергетическим модулем с ядерной установкой, станет незаменимым инструментом для доставки грузов на Луну и осуществления полётов к другим планетам. Разработка проекта началась в 2010 году, и на реализацию уже выделено 4,2 млрд рублей.