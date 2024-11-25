На выставке «ПромЭнергоВолга-2024» представлен прототип автобуса Volgabus 5285 «Марафон» с отечественным двигателем ЯМЗ-537. Новый мотор заменит импортные аналоги.

На выставке «ПромЭнергоВолга-2024» представлен новый автобус Volgabus 5285 «Марафон». Прототип получил модернизированную силовую установку, которая сочетает в себе производительность и перспективы импортозамещения.

На опытном образце установлен двигатель Cummins ISL 9.5 китайского производства. Агрегат объемом 9,5 литра развивает мощность в 383 л.с. Однако серийные модели автобуса будут оснащены другим мотором — российским ЯМЗ-537.

Новый двигатель ЯМЗ-537 — это рядный шестицилиндровый мотор с объемом 7,7 литра. Несмотря на меньший объем по сравнению с Cummins, его мощность составляет внушительные 345 л.с. Такой двигатель оптимально подходит для отечественных условий эксплуатации.

ЯМЗ-537 будет работать в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач Fast Gear китайского производства.

Как отмечает издание *Motor*, на сегодняшний день большинство автобусов Volgabus оснащается китайскими моторами Yuchai и Weichai.

Volgabus 5285 «Марафон» разработан для международных перевозок, однако двигатель ЯМЗ-537 планируется устанавливать и на городские автобусы. В частности, он появится на «гармошках» ЛиАЗ-621365, которые входят в программу импортозамещения.



