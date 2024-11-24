Государственный долг США достиг нового исторического максимума. Эксперты предупреждают, что такой уровень задолженности может привести к серьезным экономическим последствиям как для самой Америки, так и для мировой финансовой системы. Причиной роста стало сочетание хронического бюджетного дефицита, экономических программ и недостаточных налоговых поступлений. Аналитики призывают к реформам, чтобы избежать возможного кризиса.

Государственный долг Соединенных Штатов Америки снова побил рекорды, превысив отметку в 36 триллионов долларов, как сообщило Министерство финансов США.

В январе текущего года долг США составлял 34 триллиона долларов, но уже в ноябре эта сумма увеличилась на два триллиона. Резкий рост задолженности в последние месяцы вызывает тревогу среди аналитиков, ведь с таким темпом к концу десятилетия госдолг может превысить все разумные пределы.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), к 2029 году уровень госдолга США достигнет 131,7% от ВВП, а к 2032 году превысит отметку в 140% от ВВП. Это тревожный знак, поскольку столь высокий уровень задолженности создает риски для экономики как самой Америки, так и других стран, чьи финансовые системы тесно связаны с долларом.

За время президентства Джо Байдена, с 2021 года, государственный долг увеличился с 28 триллионов долларов до рекордных 36 триллионов. Эксперты указывают, что причиной такого роста являются многомиллиардные программы поддержки экономики, проведенные в ответ на пандемию COVID-19, а также масштабные социальные инициативы. Всё это, в совокупности с низким уровнем налоговых поступлений, способствует дальнейшему накоплению долга.

Одной из ключевых причин, по которой США сталкивается с постоянным ростом государственного долга, является хронический дефицит бюджета. В последний раз США наблюдали устойчивый профицит бюджета почти век назад, с 1920 по 1930 годы. После этого бюджет страны был в плюсе лишь восемь раз за последующие 40 лет. Первая волна значительного дефицита началась в 1970 году и продлилась до 1998 года, когда США смогли получить небольшой профицит, который держался всего четыре года.

В 2002 году США вновь погрузились в бюджетный дефицит, который составил 158 миллиардов долларов. Однако, в отличие от предыдущих периодов, власти не смогли сдержать рост отрицательного баланса. Уже через семь лет дефицит бюджета превысил триллион долларов, что стало тревожным сигналом для американской экономики. В 2020 году, в разгар пандемии, дефицит достиг рекордных 3,13 триллиона долларов, однако в последующие годы он несколько снизился. Тем не менее, за последние два года дефицит снова растет, и по итогам прошлого года составил 1,8 триллиона долларов.