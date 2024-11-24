В рамках государственной программы восстановления и развития Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, правительство России выделило Луганской Народной Республике более миллиарда рублей. Эти средства направлены на обеспечение сбалансированности регионального бюджета и решение ключевых социальных задач.
Пресс-служба правительства отметила, что деньги пойдут на самые важные нужды. Финансирование поможет укрепить экономическую стабильность региона и заложить основу для дальнейшего развития.
Распоряжение о выделении финансирования подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Это является частью государственной программы, утвержденной в конце 2023 года. Программа направлена на строительство нового жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение транспортной системы, развитие социальной сферы и создание условий для бизнеса.
Одним из главных направлений программы станет строительство жилых домов. Это позволит обеспечить граждан комфортными условиями проживания. Также предусмотрено обновление коммунальных и транспортных сетей.