Правительство России выделило более миллиарда рублей на поддержку бюджета Луганской Народной Республики. Средства направят на строительство жилья, развитие инфраструктуры, улучшение социальной сферы и создание условий для инвестиций. Решение стало частью программы восстановления регионов, утверждённой в конце 2023 года.

В рамках государственной программы восстановления и развития Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, правительство России выделило Луганской Народной Республике более миллиарда рублей. Эти средства направлены на обеспечение сбалансированности регионального бюджета и решение ключевых социальных задач.

Пресс-служба правительства отметила, что деньги пойдут на самые важные нужды. Финансирование поможет укрепить экономическую стабильность региона и заложить основу для дальнейшего развития.

Распоряжение о выделении финансирования подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Это является частью государственной программы, утвержденной в конце 2023 года. Программа направлена на строительство нового жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение транспортной системы, развитие социальной сферы и создание условий для бизнеса.

Одним из главных направлений программы станет строительство жилых домов. Это позволит обеспечить граждан комфортными условиями проживания. Также предусмотрено обновление коммунальных и транспортных сетей.