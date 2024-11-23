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Учёные NASA нашли возможное объяснение появления спутников Марса
Учёные NASA с помощью суперкомпьютерных симуляций предложили новое объяснение происхождения спутников Марса — Фобоса и Деймоса. Исследования показывают, что эти луны могли образоваться из фрагментов астероида, разрушенного гравитацией планеты. Будущая миссия MMX от JAXA и NASA позволит собрать образцы с поверхности Фобоса для проверки теорий о его происхождении.

Недавние исследования NASA, основанные на высокоточных компьютерных симуляциях, проливают свет на происхождение двух марсианских спутников — Фобоса и Деймоса.

Команда учёных под руководством Джейкоба Кегеррейса из Исследовательского центра Эймса NASA пришла к выводу, что мощное гравитационное притяжение Марса могло стать причиной разрушения пролетающего рядом астероида. Под воздействием гравитации астероид мог распасться на множество фрагментов, часть которых покинула бы орбиту планеты, а оставшиеся — остались бы на орбите. В ходе моделирования было выявлено, что часть фрагментов столкнулась бы друг с другом, разбиваясь на более мелкие куски, которые могли бы послужить строительным материалом для будущих спутников.

«Исследование происхождения Фобоса и Деймоса — это уникальная возможность изучить лунные системы, сформировавшиеся вокруг каменистых планет, таких как Марс и Земля. Наша модель также предоставляет новые прогнозы о свойствах спутников, которые можно сопоставить с существующими гипотезами», — отметил Кегеррейс.

Учёные использовали программное обеспечение с открытым исходным кодом SWIFT и вычислительные мощности Даремского университета в Великобритании для проведения сотен симуляций. Результаты показали, что даже при различных сценариях часть материала астероида оставалась на орбите, создавая предпосылки для формирования спутников.

Существует две ведущие гипотезы относительно происхождения Фобоса и Деймоса. Первая утверждает, что Марс захватил пролетающие мимо астероиды, благодаря чему они стали его спутниками. Вторая гипотеза предполагает, что мощный удар по поверхности Марса выбросил значительное количество материала, который затем сформировал диск, а из него — спутники. Однако, как считают учёные, именно вторая гипотеза лучше объясняет текущие орбиты Фобоса и Деймоса, так как они находятся на достаточном удалении от Марса, что говорит о вероятности их формирования в более отдалённой области диска.

Джек Лиссауэр, один из ведущих исследователей проекта, утверждает, что данная модель предполагает более равномерное распределение материала по внешним областям диска. Это позволяет предположить, что даже небольшой астероид мог бы оставить достаточное количество материала для формирования будущих спутников в необходимых зонах.

Для проверки различных теорий о происхождении марсианских лун NASA совместно с японским агентством JAXA планируют миссию под названием Martian Moons eXploration (MMX). Эта миссия будет направлена на изучение обоих спутников, с целью определения их происхождения. В рамках миссии будут собраны образцы с поверхности Фобоса, которые затем доставят на Землю для детального анализа.

#космос #марс #астероиды #миссия #jaxa #гравитация #mmx
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