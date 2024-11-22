Компания Nvidia установила новый финансовый рекорд: за третий квартал 2025 финансового года выручка составила $35,1 млрд, увеличившись почти вдвое за год. Основной вклад в успех внесло направление Data Center, связанное с разработкой решений для искусственного интеллекта, принесшее $30,8 млрд.

Nvidia вновь подтвердила свой статус лидера рынка технологий, установив очередной финансовый рекорд по итогам третьего квартала 2025 финансового года.

За отчётный период Nvidia получила выручку в размере 35,1 млрд долларов, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Квартальный прирост составил 17%.

Прибыль компании также выросла рекордными темпами:

Операционная прибыль увеличилась на 110% и составила 21,87 млрд долларов.

Чистая прибыль поднялась на 109% до 19,31 млрд долларов.

Главным драйвером роста для Nvidia остаётся направление Data Center, которое включает ускорители для искусственного интеллекта (ИИ). В третьем квартале оно принесло компании 30,8 млрд долларов выручки — это 112% больше, чем годом ранее. Доля этого сегмента в общей структуре доходов продолжает увеличиваться, что подтверждает его стратегическую важность для Nvidia.

На фоне бурного роста Data Center, игровые решения Nvidia показали более скромные результаты. Выручка игрового направления составила 3,3 млрд долларов, что лишь на 15% больше, чем год назад. Это самый слабый прирост среди всех основных направлений бизнеса компании.

Иронично, что ещё недавно Nvidia ассоциировалась преимущественно с игровыми видеокартами, но сегодня этот сегмент уступил место более перспективным технологиям. Фактически, компания могла бы отказаться от выпуска GeForce, практически не ощутив этого с финансовой точки зрения.