Компания «Кордиант» успешно возобновила производство шин на бывшем заводе Bridgestone в Ульяновске. В 2025 году на заводе начнется выпуск новых летних и зимних моделей под брендами Cordiant и Gislaved. В следующем году предприятие планирует выпустить 1,2 миллиона шин, с перспективой расширения производства и выхода на международные рынки.

Компания «Кордиант» успешно перезапустила производство шин на площадке, ранее принадлежавшей Bridgestone в Ульяновске.

Возобновление работы на ульяновской площадке стало возможным благодаря началу производства новой летней модели шин, которая теперь выпускается под брендом Cordiant. В 2025 году ассортимент завода значительно расширится, включая продукцию премиального бренда Gislaved. Также уже запланировано начало выпуска зимних шин в первой половине 2025 года.

Завод прошел все необходимые испытания и сертификации, которые подтвердили безопасность продукции и готовность к массовому производству. Это важно, так как гарантии качества и соответствие международным стандартам являются ключевыми для успешного возобновления производства.

Компания «Кордиант» активно работает над увеличением объемов производства. В следующем году планируется выпуск 1,2 миллиона шин, несмотря на проектную мощность завода, равную 2,4 миллионам шин в год. Это свидетельствует о том, что предприятие готово работать в условиях высокой конкуренции на российском рынке, несмотря на вызовы и экономическую нестабильность, которые возникли после продажи шинных активов Bridgestone в России в марте 2022 года.

Завод в Ульяновске — это только часть масштабных планов компании «Кордиант». В общей сложности мощность всех заводов компании составляет около 15 миллионов шин в год. В рамках стратегии расширения производства компания планирует увеличить объемы выпуска до 2026 года, а также начать поставки своей продукции в страны Латинской Америки, Африки и Персидского залива.