Россия разрабатывает новый широкофюзеляжный самолет с отечественными двигателями ПД-35. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что проект будет завершен после 2030 года. Двигатель ПД-35, который начался разрабатываться в 2016 году, станет самым мощным российским авиадвигателем, что позволит создать конкурентоспособные самолеты для отечественного и международного рынка.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации, Антон Алиханов, сообщил, что российские авиаконструкторы активно работают над созданием нового отечественного широкофюзеляжного самолета, который будет оснащён современными российскими двигателями ПД-35. В интервью Алиханов отметил, что разработка находится в процессе, а завершение проекта запланировано на период после 2030 года. Однако более точные сроки выполнения работ пока не раскрыты.

Сердцем нового широкофюзеляжного самолета станет мощный российский авиадвигатель ПД-35, который разработан с целью замены зарубежных аналогов в отечественной авиации. Процесс разработки этого двигателя начался летом 2016 года, и с тех пор он достиг значительных успехов. ПД-35 будет способен развивать тягу до 35 тонн, что делает его крупнейшим российским двигателем в своём классе.

По словам министра, проект создания широкофюзеляжного самолета с двигателями ПД-35 выходит на финишную прямую, но первые опытные образцы самолета могут появиться не раньше чем через несколько лет, ориентировочно после 2030 года. Конструкторы и инженеры работают над всеми необходимыми технологиями и материалами для того, чтобы проект стал не только успешным, но и конкурентоспособным на международной арене.