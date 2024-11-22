SpaceX успешно завершила шестой испытательный полет космического корабля Starship, который состоялся 20 ноября 2024 года. Во время полета были продемонстрированы важные достижения, включая успешный перезапуск двигателя Raptor в космосе и приводнение корабля в Индийском океане. Эти события открывают новые горизонты для будущих космических миссий, в том числе для полетов на Марс.

20 ноября 2024 года SpaceX завершила успешный шестой испытательный полет своего космического корабля Starship. Запуск прошел с космодрома Starbase в Техасе. В этом полете приняли участие два ключевых элемента: сам корабль Starship S31 и ускоритель Super Heavy B13.

Полёт был организован с площадки Starbase в Техасе, одного из ключевых центров SpaceX, на котором регулярно проходят испытания и запуск ракетных систем компании. Момент старта был зафиксирован 20 ноября в 01:00 по московскому времени. В рамках этого теста использовалась улучшенная версия ракеты-носителя Super Heavy с номером B13, а также корабль Starship S31, предназначенный для пилотируемых и беспилотных миссий на дальние расстояния.

Уже на старте ракета продемонстрировала высокую стабильность работы всех двигателей. Примерно через 2 минуты и 39 секунд после запуска произошло стандартное разделение ступеней: ускоритель Super Heavy B13 совершил посадку на воду, а сам корабль Starship S31 продолжил путь в сторону суборбитальной траектории.

Значимость испытания Starship S31 не ограничивалась только успешным запуском и разделением ступеней. В рамках полета был осуществлен первый в истории перезапуск двигателя Raptor в космосе. Эта технология является ключевой для будущих дальних космических миссий, поскольку позволяет значительно повысить эффективность и долговечность двигателей, используемых в межпланетных и межзвездных полетах.

Через 20 минут после старта космический корабль Starship S31 приземлился в Индийском океане. Этот этап полета стал важной вехой для SpaceX, так как успешное приводнение подтверждает, что система посадки космических кораблей работает на всех этапах полета. SpaceX официально подтвердила успешное завершение испытания в социальных сетях, поздравив команду с этим достижением.

"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим шестым летным испытанием Starship!" — сообщила компания в своем официальном аккаунте в X.

Примечательным моментом этого полета стало присутствие на старте главы SpaceX, Илона Маска, и новоизбранного президента США, Дональда Трампа. Маск и Трамп обсудили значимость достижений SpaceX для будущих космических миссий, а также подчеркнули важность частных инвестиций в развитие космических технологий.