AMD готовится к обновлению своей графической линейки, заменяя архитектуру RDNA на новую UDNA. Эта единая архитектура станет основой как для потребительских видеокарт Radeon, так и для профессиональных ускорителей Instinct. Первые GPU на базе UDNA ожидаются в 2026 году, а также она станет частью Sony PlayStation 6. Такое решение может повлиять на стратегию создания топовых видеокарт в поколении RX 8000, чтобы сосредоточиться на будущем технологическом прорыве.

После выхода Radeon RX 8000, базирующегося на архитектуре RDNA 4, который запланирован на начало 2025 года, нас ожидает ещё более значительное обновление. AMD собирается перейти на новую архитектуру под названием UDNA, которая заменит RDNA и станет единой как для потребительских видеокарт серии Radeon, так и для специализированных ускорителей Instinct.

UDNA обещает стать основой для всей графической линейки AMD в будущем. Несмотря на то что подробности о структуре UDNA пока не раскрыты, уже известно, что она будет иметь некие сходства с известной архитектурой GCN, которая использовалась в старых поколениях видеокарт. Ожидается, что массовое производство первых GPU на базе UDNA начнётся во втором квартале 2026 года, а выход первых видеокарт на новой архитектуре может состояться уже летом того же года.

Известно, что Sony уже планирует использовать графическое ядро на базе UDNA для своей будущей консоли PlayStation 6. Это может значительно повысить производительность и улучшить графическую составляющую игр на новой платформе. Однако пока неясно, на каком процессоре будет работать новая консоль. Sony ещё не приняла решение между ядрами Zen 4 и Zen 5.

Microsoft также ведёт активные поиски решений для своей следующей консоли Xbox. Хотя в прошлых поколениях основой графической платформы Xbox служили чипы AMD, на этот раз компания рассматривает и другие варианты. Среди претендентов оказался Qualcomm, что стало неожиданным поворотом событий. Решение о разработчике платформы для новой Xbox пока остаётся открытым, и выбор между AMD и Qualcomm может существенно повлиять на рынок игровых консолей.

Интересной деталью стало предположение, что грядущее поколение видеокарт Radeon RX 8000, базирующееся на архитектуре RDNA 4, возможно, не получит топового GPU. Причиной этому могут быть масштабные планы AMD по переходу на UDNA. Компания может сосредоточиться на разработке новой архитектуры и не тратить ресурсы на создание флагманского решения для поколения RX 8000. Такое стратегическое решение позволит AMD максимально сконцентрировать силы и ресурсы на следующем, более революционном поколении.

На данный момент известно, что UDNA, вероятно, будет содержать элементы, напоминающие архитектуру GCN, которая зарекомендовала себя как надёжное решение в графических процессорах прошлых лет. Однако, как именно будут реализованы эти элементы в новой архитектуре и какие нововведения нас ожидают — пока остаётся тайной. Производство первых чипов на базе UDNA стартует во втором квартале 2026 года, и это даёт понять, что AMD готовится к существенным изменениям в графическом сегменте.