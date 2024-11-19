Теперь Chrome OS будет полностью интегрирована в Android, что позволит создать единую экосистему для всех устройств, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Это решение направлено на улучшение пользовательского опыта, расширение возможностей платформы и усиление конкуренции с iPad.

Ранее Google уже объявляла, что Chrome OS начнет использовать элементы Android, однако теперь компания намерена пойти дальше. Согласно информации источников, Google планирует полное слияние, что означает, что Chrome OS фактически станет частью Android.

Вместо создания новой операционной системы, как это предполагалось в прошлом, Google концентрируется на усилении одной из своих ключевых платформ — Android.

Решение Google объединить операционные системы связано с несколькими стратегическими факторами:

Укрепление конкуренции с iPad. iPad от Apple занимает лидирующие позиции среди планшетов, и Google стремится предоставить пользователям альтернативу, которая сочетает мощность и гибкость. Оптимизация ресурсов. Разработка и поддержка двух отдельных систем требует значительных инженерных усилий. Слияние позволит Google сократить затраты и сосредоточить усилия на развитии одной платформы. Универсальность Android. Android уже используется на смартфонах, планшетах, умных часах, телевизорах, автомобилях и других устройствах. Интеграция Chrome OS добавит ноутбуки в этот список, сделав Android более универсальной системой.

На данный момент Android в основном используется на устройствах с сенсорными экранами, таких как смартфоны и планшеты, тогда как Chrome OS ориентирована на ноутбуки.