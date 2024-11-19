Космический телескоп «Джеймса Уэбба» обнаружил три массивные галактики в ранней Вселенной, которые опровергают существующие теории формирования галактик. Эти объекты, сформировавшиеся в первый миллиард лет после Большого взрыва, имеют массу, сопоставимую с Млечным Путём, и удивляют высокой скоростью звездообразования. Открытие ставит под сомнение традиционные модели эволюции и вызывает оживлённые дискуссии в научном сообществе.

Согласно модели лямбда-холодной тёмной материи (LCDM), галактики, появившиеся в первые миллиарды лет после Большого взрыва, должны были быть небольшими и малоразвитыми. Однако JWST зафиксировал галактики с массой, сравнимой с Млечным Путём, которые формируют звёзды почти вдвое быстрее, чем их более поздние аналоги.

Доктор Мэньюань Сяо, ведущий автор исследования из Женевского университета, отметил:«Наши результаты бросают вызов традиционным теориям и позволяют переосмыслить сценарии формирования галактик».

Программа телескопа FRESCO (First Reionization Epoch Spectroscopically Complete Observations) играет ключевую роль в этом процессе. Используя спектрограф NIRCam/grism, учёные получают точные данные о расстояниях до галактик и их звёздных массах.

Паскаль Эш, руководитель программы FRESCO, подчеркнул значимость новых данных:«NIRCam/grism позволяет детально изучать эволюцию галактик и их звёздной массы, что открывает новые горизонты в понимании космической истории».

Несмотря на важность открытия, не все учёные согласны с выводами о сверхмассивности найденных галактик. Некоторые предполагают, что яркость и кажущиеся размеры этих объектов могут быть связаны с присутствием чёрных дыр, которые создают оптические иллюзии.

Эти сомнения частично основаны на результатах исследований, опубликованных в августе, где обсуждались ранее обнаруженные «невозможно большие» галактики.

Новые данные были опубликованы в журнале Nature как часть программы FRESCO, направленной на систематическое исследование галактик первого миллиарда лет после Большого взрыва. Учёные планируют продолжить наблюдения за недавно обнаруженными галактиками, чтобы подтвердить их размеры и проанализировать скорость звездообразования.