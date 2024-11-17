Учёные из ведущих университетов мира представили проект амбициозной миссии «Персефона», направленной на изучение системы Плутона и пояса Койпера. Орбитальный аппарат, запуск которого планируется в 2031 году, будет исследовать поверхность и внутреннюю структуру Плутона и Харона, а также взаимодействие объектов на краю Солнечной системы. Миссия рассчитана на 31 год и обещает раскрыть множество тайн о происхождении и эволюции дальних уголков космоса.

Вдохновением для миссии стал успех аппарата New Horizons, который в 2015 году предоставил бесценные данные о Плутоне и его крупнейшем спутнике Хароне. Теперь учёные стремятся углубить знания об этих объектах. Миссия «Персефона» рассчитана на 31 год, включая 28 лет путешествия к краю Солнечной системы и трёхлетнюю фазу орбитального изучения.

Ключевое отличие «Персефоны» от её предшественников – это её орбитальный характер. Аппарат будет находиться на орбите Плутона и Харона, что обеспечит продолжительное и детальное исследование.

Миссия «Персефона» направлена на решение четырёх фундаментальных вопросов:

Эволюция населения пояса Койпера. Изучение объектов, находящихся за орбитой Нептуна, поможет лучше понять происхождение и развитие внешних областей Солнечной системы. Магнитное поле и частицы пояса Койпера. Пояс Койпера содержит огромное количество космических объектов, взаимодействующих с солнечным ветром. Анализ магнитного поля и частиц этого региона даст новые данные о его структуре и динамике. Изменения поверхности Плутона и Харона. Активность на поверхности этих объектов, включая ледяной покров и возможные геологические процессы, остаётся одной из самых интригующих тем. Внутренняя структура Плутона и Харона. Учёные предполагают, что под ледяной поверхностью Плутона может скрываться подповерхностный океан. Этот факт способен перевернуть наши представления о возможностях существования воды в самых неожиданных уголках космоса.

Проект также предусматривает использование ядерной электрической двигательной системы, которая сократит время в пути до 26 лет. Однако её разработка может не успеть к запланированной дате запуска – 2031 году.

Предварительная оценка бюджета миссии составляет $3 млрд, что ставит её в разряд самых дорогих проектов по изучению внешних планет. Однако потенциальные открытия оправдывают эти затраты. Миссия может дать ответы на вопросы, которые остались открытыми после исследований New Horizons.