Компания PC Partner, владеющая брендами Zotac, Inno3D и Manli, перенесла свою штаб-квартиру из Гонконга в Сингапур и переместила производство видеокарт из Китая в Индонезию. Эти изменения связаны с санкциями США и подготовкой к выпуску GeForce RTX 50, чтобы избежать ограничений на поставки GPU нового поколения.

Компания PC Partner, известная такими брендами, как Zotac, Inno3D и Manli, объявила о стратегическом решении перенести свои операции из Китая. Эти шаги связаны с подготовкой к выпуску видеокарт следующего поколения GeForce RTX 50 и необходимостью избегать санкций, наложенных США.

PC Partner официально перевела свою штаб-квартиру из Гонконга в Сингапур. Теперь PC Partner формально не связана с Китаем, что позволяет ей избегать рисков, связанных с ограничениями на поставки технологий.

Основная причина ухода из Китая связана с ужесточением санкций США. Эти ограничения уже затруднили поставки компонентов, таких как GPU, для сборки видеокарт. Например, популярная модель GeForce RTX 4090 больше не доступна на китайском рынке.

Индонезия становится ключевым звеном в производственном процессе компании. Перенос фабрики в эту страну позволит PC Partner сохранить доступ к современным технологиям и поставкам компонентов, минимизировав зависимость от политических и экономических факторов.

Кроме того, выбор Индонезии обусловлен её более гибкими торговыми условиями и растущей ролью в глобальной производственной цепочке.