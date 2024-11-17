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С 1 января 2025 года Банк России отменит ограничения на кредитные карты
С 1 января по 31 марта 2025 года Банк России временно приостанавливает ограничение на полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам. Это решение позволит кредитным организациям более гибко подходить к условиям кредитования в сложной экономической ситуации. Однако ограничения ПСК сохраняются для других видов кредитов, таких как потребительские кредиты и займы микрофинансовых организаций.

С 1 января по 31 марта 2025 года Банк России приостановит действие ограничения на полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам. Такое решение было объявлено в официальном сообщении регулятора и уже вызвало интерес среди участников финансового рынка.

Решение временно не ограничивать ПСК направлено на поддержку кредитных организаций и стимулирование их работы в непростых экономических условиях. Как поясняется в сообщении, это мера, которая позволит банкам сохранить гибкость в предоставлении кредитов, несмотря на текущие экономические вызовы.

В то время как для кредитных карт ограничения будут сняты, для других видов кредитов ограничения остаются в силе. Это касается:

  • Потребительских кредитов, за исключением ипотечных кредитов на покупку или строительство жилья и земельных участков.
  • Кредитов микрофинансовых организаций.
  • Займов кредитных потребительских кооперативов, включая сельскохозяйственные.
  • Займов, предоставляемых ломбардами.

Ограничение ПСК для указанных категорий кредитов составляет 292% годовых или превышение среднего значения на 1/3, рассчитанного за два квартала ранее.

Отмена ограничения ПСК на кредитные карты может повлиять на стоимость таких продуктов для заемщиков. С одной стороны, это предоставит банкам больше свободы в формировании кредитных условий. С другой стороны, есть вероятность увеличения ставок.

#экономика #кредиты #центральный банк #кредитные карты
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