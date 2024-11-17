Россия активно развивает квантовые технологии и планирует представить несколько квантовых компьютеров на различных платформах к 2025 году. Устройства объемом 50+ кубитов разрабатываются с использованием передовых технологий, включая ионную платформу.

В России активно ведутся работы над созданием нескольких квантовых компьютеров на различных платформах, которые планируют представить широкой публике в 2025 году. Об этом сообщил советник генерального директора «Росатома» и сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.

По словам Юнусова, работа над прототипами квантовых компьютеров уже приносит результаты. «У нас протокольные измерения уже были, он [квантовый компьютер] заработал. Мы планируем представить его общественности в начале следующего года», — отметил он.

Особое внимание уделяется увеличению объема кубитов в устройствах. Юнусов заявил, что к концу 2025 года в России будет несколько квантовых компьютеров, каждый из которых будет иметь объем 50 и более кубитов.

Устройства будут построены на разных платформах, поскольку в данный момент невозможно с уверенностью определить, какая технология станет лидирующей в квантовой отрасли. Такой подход позволяет исследовать и развивать различные направления, что увеличивает шансы на успех.

Одним из квантовых компьютеров станет устройство на основе ионной платформы, которая зарекомендовала себя высокой точностью и перспективностью.

«Есть несколько ведущих платформ, каждая из которых имеет свои преимущества. Например, на одних платформах обеспечивается лучшая связанность кубитов, на других — качество вычислений, а третьи имеют больший потенциал для масштабирования», — пояснил Юнусов.

Разработка квантовых технологий требует комплексного подхода, что подтверждается стремлением российских ученых работать сразу с несколькими платформами.

Квантовые компьютеры способны решать задачи, которые недоступны современным классическим вычислительным системам. Их использование открывает огромные перспективы в таких областях, как: