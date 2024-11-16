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Роскомнадзор в декабре проведет учения по отключению рунета от международной сети
В декабре 2024 года Роскомнадзор проведет учения по проверке устойчивости российского интернета, отрабатывая сценарий отключения доступа к зарубежным сегментам сети. Цель мероприятия — тестирование автономности Рунета и повышение его безопасности в условиях внешних угроз. Организациям, которым необходим доступ к международным ресурсам, нужно предоставить соответствующую информацию до 15 ноября.

В декабре 2024 года Роскомнадзор планирует масштабное тестирование устойчивости российского интернета, направленное на отработку сценария отключения доступа к зарубежным сегментам сети. Эта инициатива осуществляется в рамках закона о "суверенном интернете" и направлена на обеспечение стабильного функционирования российского сегмента интернета в условиях внешнего давления.

Согласно уведомлению, направленному поднадзорным организациям, Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора проведет учения, включающие имитацию отключения зарубежных интернет-ресурсов в отдельных регионах России.

До 15 ноября 2024 года компании, для которых доступ к международным ресурсам является критически важным, обязаны предоставить в Роскомнадзор список таких ресурсов. Это позволит определить, какие системы и сети требуют исключений в рамках тестирования.

Учения направлены на проверку устойчивости инфраструктуры Рунета. Они должны подтвердить способность российского интернета функционировать автономно в случае блокировки внешних ресурсов или других угроз.

Как показывает опыт предыдущих испытаний, такие меры позволяют выявлять уязвимости в сетях и системах, а также разрабатывать стратегии их устранения. Например:

  • В 2019 году проводились первые масштабные тесты, результаты которых помогли улучшить устойчивость сетей.
  • В 2023 году проведенные учения выявили слабые места в линиях связи, что позволило усилить их защиту.

Тестирование проводится в соответствии со статьей 56.1 Федерального закона "О связи". Этот закон предусматривает:

  • Создание инфраструктуры для автономной работы Рунета.
  • Защиту российских сетей от внешнего вмешательства.
  • Обеспечение безопасности и целостности информации.

Учения необходимы для проверки готовности российских операторов связи и других организаций к работе в условиях изоляции от мирового интернета.

По мнению экспертов, гражданам не стоит опасаться серьезных изменений в доступе к интернету в период проведения учений. Подобные мероприятия проводятся регулярно, и основной их задачей является повышение уровня защиты цифровой инфраструктуры.

Однако для организаций, использующих международные ресурсы, это может стать вызовом. Им потребуется заранее адаптировать свои системы и обеспечить выполнение всех требований Роскомнадзора.

#россия #интернет #роскомнадзор
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