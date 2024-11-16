МВД России столкнулось с трудностями в замене серверов на базе отечественных процессоров «Эльбрус» из-за приостановки их производства. Ситуация усложняется отсутствием резервного оборудования, что ставит под угрозу работу ключевых систем ведомства. Разработчик процессоров, компания МЦСТ, заявила о наличии производственных мощностей, но сроки возобновления поставок пока не уточняются.

Начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Игорь Кашпур 7 ноября на заседании Совета Федерации сообщил о серьёзных проблемах с заменой серверного оборудования на базе отечественных процессоров «Эльбрус». Основной сложностью стало отсутствие возможности оперативной замены серверов в случае их выхода из строя.

«Мы не можем быстро реагировать на форс-мажорные ситуации, так как резервных серверов на базе процессоров «Эльбрус» практически нет», — отметил Игорь Кашпур. МВД активно использует такие серверы для работы с системами миграционного учета и фиксации административных правонарушений, в том числе в области дорожного движения.

По словам Кашпура, с 2020 по 2024 годы МВД приобрело 709 серверов с процессорами «Эльбрус». Они играют ключевую роль в обеспечении цифровизации ведомства. Однако отсутствие запаса оборудования создает уязвимость для устойчивой работы критически важных систем.

Текущая ситуация вынуждает ведомство искать пути решения проблемы, так как выход серверов из строя может привести к сбоям в работе государственных служб.

Разработчик процессоров «Эльбрус» — компания МЦСТ — подтвердила, что временно приостановила производство новых партий. Однако в компании заверили, что мощности и возможности для возобновления выпуска процессоров имеются. Сейчас ведутся работы по решению вопросов, связанных с восстановлением поставок.

В МЦСТ также сообщили, что текущий резерв процессоров уже распределен между заказчиками. Это значит, что на данный момент новые серверы с процессорами «Эльбрус» недоступны для закупки.