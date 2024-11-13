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Wildberries запустит продажи пиротехнических изделий 1–3 классов безопасности

Wildberries запустил продажу сертифицированной пиротехники, включающей фейерверки, хлопушки, бенгальские огни и другие праздничные товары, соответствующие всем требованиям безопасности платформы.
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Онлайн-гигант Wildberries, одна из крупнейших торговых площадок России, запустил продажу сертифицированной пиротехники, включающей фейерверки, хлопушки, бенгальские огни и другие праздничные товары, соответствующие всем требованиям безопасности платформы. По информации пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ, новый ассортимент уже доступен покупателям.

Продажа пиротехнических изделий на Wildberries возможна исключительно по определенной модели: все процессы, связанные с хранением, сборкой и доставкой товаров, берет на себя партнер, выступающий продавцом. Платформа же выступает посредником, напрямую соединяя продавца с покупателем, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности.

На Wildberries к продаже допускаются только пиротехнические изделия 1-3 классов. Эти классы считаются наиболее безопасными в использовании и подходят для массового потребителя. Такие изделия минимизируют риски при эксплуатации, благодаря чему покупатели могут с уверенностью выбирать товары для праздников.

Платформа Wildberries усиливает модерацию в категории пиротехники. Это означает, что все товары проходят тщательную проверку на соответствие сертификатам качества и безопасности. Каждый покупатель, желающий приобрести пиротехнические изделия, должен будет подтвердить, что ему исполнилось 18 лет. Более того, при выдаче товара клиенту потребуется предъявить документы, подтверждающие его возраст.

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