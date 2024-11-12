До анонса видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 осталось всего пара месяцев и чуть более — до старта продаж. Компания уже почти полностью прекратила производство GPU текущего поколения Ada Lovelace.

С приближением даты выхода новой линейки видеокарт Nvidia GeForce RTX 50, ожидание среди пользователей достигает своего пика. Осталось всего два месяца до официального анонса, а чуть позже начнутся и продажи. По сообщениям, Nvidia уже почти полностью остановила производство GPU текущего поколения — линейки Ada Lovelace.

На данный момент единственный графический процессор из поколения Ada Lovelace, который все еще выпускается, — это AD107. Данный GPU лежит в основе настольной и мобильной версий GeForce RTX 4060, а также мобильной RTX 4050. Nvidia выбрала именно эту модель для продолжения производства не случайно — RTX 4060 демонстрирует высокую популярность среди геймеров, и это подтверждается статистикой Steam. Именно на RTX 4060 геймеры возлагают свои надежды, и, вероятно, данная модель еще долго останется востребованной на рынке.

Продление производства AD107 — стратегический шаг Nvidia. RTX 4060 не только популярна среди пользователей, но и занимает лидирующие позиции в своем поколении. Этот GPU сочетает в себе доступность и мощность, что делает его отличным выбором для геймеров с разными бюджетами. Кроме того, с выходом новой линейки RTX 50 текущие модели подешевеют, что может еще больше подогреть спрос на RTX 4060.

В ближайшие месяцы можно ожидать постепенное уменьшение запасов остальных моделей RTX 40. По мере того как Nvidia завершает производство других чипов, такие модели, как RTX 4070, 4080 и 4090, постепенно исчезнут с полок магазинов. На их место придут адаптеры нового поколения, построенные на более современных архитектурах, что откроет пользователям доступ к еще более высоким уровням производительности и инновациям.