Двигатель пятого поколения 177С имеет высокую эффективность и увеличивает дальность полета самолетов оперативно-тактической авиации.

На выставке Airshow China 2024 Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав Ростеха, представила инновационный авиационный двигатель пятого поколения 177С. Эта модель стала важной новинкой для оперативно-тактической авиации, обещая существенное улучшение характеристик самолетов.

Хотя представители компании не раскрывают конкретное предназначение нового двигателя 177С, известно, что он разработан для использования в оперативно-тактической авиации. Учитывая, что серийные истребители Су-57 оснащены двигателями АЛ-41Ф1 (также известными как «изделие 117»), вполне вероятно, что 177С планируется для модернизированной версии Су-57. Этот двигатель направлен на повышение эффективности самолетов, обеспечивая значительные улучшения в различных аспектах их эксплуатации.

Создатели 177С акцентируют внимание на его высокой эффективности и значительных преимуществах, которые могут оказать влияние на боевые возможности и эксплуатационные характеристики самолетов: