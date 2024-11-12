Nvidia официально запустила свое фирменное приложение Nvidia App на ПК, разработанное для модернизации и замены приложения GeForce Experience.

Nvidia недавно представила обновленное приложение Nvidia App, призванное заменить устаревшую программу GeForce Experience. Приложение, находившееся в стадии бета-тестирования с начала года, теперь доступно для широкой аудитории.

Одной из ключевых особенностей Nvidia App является поддержка записи видео в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду в формате AV1. Кроме того, приложение предоставляет доступ к инновационным игровым фильтрам RTX на базе искусственного интеллекта. Эти функции позволяют улучшить визуальное восприятие игр и сделать процесс записи более качественным.

Как и предшественник GeForce Experience, новое приложение Nvidia App автоматически подбирает оптимальные настройки для игр, чтобы обеспечить максимально плавный игровой процесс. Теперь пользователи могут изменять параметры дисплея, включать технологию G-Sync и настраивать производительность GPU, не обращаясь к отдельному приложению Nvidia Control Panel.

Nvidia активно работает над тем, чтобы сделать приложение Nvidia App единственным инструментом для настройки графических параметров. В будущем планируется добавить оставшиеся функции из Nvidia Control Panel, включая настройки Surround и Multiple Display Mode. Компания также обещает регулярные обновления, чтобы интегрировать новые функции и улучшения в приложение.

В недавнем обновлении Nvidia добавила в приложение возможности управления параметрами дисплея, ползунки для настройки RTX Video HDR и поддержку технологии RTX Video Super Resolution. Эти нововведения позволяют пользователям легко управлять качеством изображения и улучшать визуальные характеристики при просмотре видео и в процессе игры.