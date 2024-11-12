С этого момента россияне могут покупать электрифицированные машины Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi и других компаний.

Решение Японии не является смягчением санкций в полном смысле слова. По словам Дмитрия Клатаевского, директора компании «Япония Транзит», запрет на вывоз «мягких» гибридов изначально отсутствовал. Однако японские брокеры и экспортеры избегали торговли всеми автомобилями, имеющими маркировку «гибрид», опасаясь нарушения санкций.

В связи с падением объемов продаж японские компании пересмотрели запреты, и выяснилось, что вывозить некоторые модели гибридов все же можно. Это решение открыло новые возможности для экспорта популярных в России моделей.

Список автомобилей, с которых был снят запрет на экспорт, включает модели Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3. Однако стоит отметить, что разрешение на экспорт распространяется не на все модели, а только на определенные типы двигателей.

Эксперты полагают, что разрешение на экспорт «мягких» гибридов окажет положительное влияние на российский автомобильный рынок. Теперь у потребителей появится больший выбор моделей, в том числе популярных автомобилей, которые ранее пользовались высоким спросом до введения санкций.

Напомним, что летом прошлого года Япония ввела запрет на поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, гибридных и электрических моделей, а также шин для грузовиков. Этот шаг стал частью санкционной политики и привел к значительным изменениям в доступности и выборе автомобилей на российском рынке.