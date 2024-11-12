В США потребовали от TSMC с понедельника прекратить китайским клиентам поставки передовых чипов , которые часто используются в приложениях с искусственным интеллектом.

С 11 ноября Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) прекратила поставки передовых чипов для китайских клиентов, по требованию Соединённых Штатов. Эти высокотехнологичные полупроводники, широко используемые в приложениях искусственного интеллекта (ИИ), попали под экспортные ограничения Министерства торговли США, как сообщает Reuters.

Министерство торговли США направило официальное письмо компании TSMC, требуя прекратить экспорт определённых передовых чипов с технологией 7 нанометров и ниже, предназначенных для китайского рынка. Эти микропроцессоры используются в ускорителях ИИ и графических процессорах (GPU), которые востребованы для сложных вычислений и анализа больших данных.

Ранее TSMC уведомила о находке одного из своих чипов в процессоре Huawei. Это стало известно после исследования, проведённого компанией Tech Insights, которая разобрала устройство и подтвердила, что оно содержит чип TSMC, что вызвало вопросы о соблюдении экспортных правил.

Компания Huawei, уже находящаяся под строгими ограничениями со стороны США, остаётся в списке ограниченной торговли. Это требует от поставщиков, таких как TSMC, получать специальные лицензии на продажу любых технологий или товаров для Huawei. Как отмечают эксперты, маловероятно, что такая лицензия будет выдана, если продукция может способствовать развитию ИИ у Huawei, учитывая стратегические риски и напряжённость в отношениях с Китаем.

После получения письма от Министерства торговли США TSMC уведомила своих клиентов в Китае о приостановке поставок чипов, что было сделано в соответствии с требованиями американских властей. Представители Министерства торговли США отказались от комментариев по данному вопросу.

Министерство экономики Тайваня также заявило, что компания TSMC всегда стремится к соблюдению всех норм экспортного контроля и придерживается как внутренних, так и международных правил, подтверждая, что соблюдение законодательства остаётся для неё приоритетом.