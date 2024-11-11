Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров ускорить разработку самолётов малой авиации. Его поручение по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) опубликовано на сайте Кремля. До середины февраля 2025 года Правительство РФ должно подготовить свои предложения, в том числе по выпуску самолёта «Байкал», который должен состояться не позднее 2026 года.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить работы по созданию и выпуску новых самолётов для малой авиации. В официальном документе на сайте Кремля указано, что до февраля 2025 года Кабинет министров должен представить конкретные предложения по выпуску воздушных судов, в частности, самолёта «Байкал», чей выход на рынок планируется не позднее 2026 года.

В свете текущих задач, стоящих перед малой авиацией, Правительству РФ предстоит принять ряд решений, направленных на ускорение производственного процесса. Необходимость в новых самолётах, таких как лёгкий многоцелевой «Байкал», возрастает с каждым годом. Помимо этого, важно обеспечить высокую конкурентоспособность выпускаемых самолётов за счёт привлекательной стоимости и современных лётно-технических характеристик, что поспособствует повышению их востребованности на рынке.

Турбовинтовой самолёт ЛМС-901 «Байкал» разработан для выполнения широкого круга задач. В его функции входит не только транспортировка грузов и пассажиров, но и выполнение специализированных авиационных задач, таких как лесоавиационные работы и оказание услуг санитарной авиации. Самолёт способен перевозить до 9 пассажиров или 2 тонны груза на расстояние до 3 тысяч километров. Он также может взлетать и садиться на грунтовых взлётно-посадочных полосах, что делает его универсальным и подходящим для труднодоступных регионов.

Правительство намерено обеспечить завершение всех подготовительных и производственных работ к 2026 году, чтобы к этому времени самолёт «Байкал» уже активно использовался в различных секторах малой авиации.