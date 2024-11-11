На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить работы по созданию и выпуску новых самолётов для малой авиации. В официальном документе на сайте Кремля указано, что до февраля 2025 года Кабинет министров должен представить конкретные предложения по выпуску воздушных судов, в частности, самолёта «Байкал», чей выход на рынок планируется не позднее 2026 года.
В свете текущих задач, стоящих перед малой авиацией, Правительству РФ предстоит принять ряд решений, направленных на ускорение производственного процесса. Необходимость в новых самолётах, таких как лёгкий многоцелевой «Байкал», возрастает с каждым годом. Помимо этого, важно обеспечить высокую конкурентоспособность выпускаемых самолётов за счёт привлекательной стоимости и современных лётно-технических характеристик, что поспособствует повышению их востребованности на рынке.
Турбовинтовой самолёт ЛМС-901 «Байкал» разработан для выполнения широкого круга задач. В его функции входит не только транспортировка грузов и пассажиров, но и выполнение специализированных авиационных задач, таких как лесоавиационные работы и оказание услуг санитарной авиации. Самолёт способен перевозить до 9 пассажиров или 2 тонны груза на расстояние до 3 тысяч километров. Он также может взлетать и садиться на грунтовых взлётно-посадочных полосах, что делает его универсальным и подходящим для труднодоступных регионов.
Правительство намерено обеспечить завершение всех подготовительных и производственных работ к 2026 году, чтобы к этому времени самолёт «Байкал» уже активно использовался в различных секторах малой авиации.