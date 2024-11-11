Правительству и Минпромторгу РФ поступило предложение от Комитета по регламенту российского Совета Федерации обязать иностранных автопроизводителей открыть свои технические базы данных.

В России рассматривается предложение обязать иностранных автопроизводителей предоставить доступ к технической информации своих автомобилей. Комитет по регламенту Совета Федерации выступил с инициативой, направленной на упрощение обслуживания автомобилей зарубежного производства в российских сервисах. По данным издания «Известия», эта мера позволит автосервисам и владельцам иностранных авто легче получать необходимые запчасти и проводить диагностику.

Инициатива предполагает, что западные и другие иностранные автопроизводители, включая китайские бренды, официально работающие на российском рынке, откроют доступ к своим техническим базам данных. В частности, речь идет о каталогах запчастей, протоколах диагностики и эксплуатационных данных, необходимых для ремонта и обслуживания автомобилей.

На сегодняшний день доступ к подобной информации ограничен, что усложняет покупку деталей и усложняет процесс технического обслуживания. Это касается не только компаний, покинувших российский рынок в рамках санкционной политики, но и некоторых производителей, которые продолжают работать в РФ.

Ограничения в доступе к техническим данным создают значительные трудности для российских автосервисов и владельцев автомобилей. Отсутствие доступа к каталогам запчастей и ремонтным данным приводит к затруднениям в процессе диагностики и поиске необходимых комплектующих. Для российских автосервисов это становится проблемой, так как отсутствие информации делает процесс ремонта и обслуживания более трудоемким и затратным.

Для реализации предложенной инициативы потребуется внести изменения в законодательство. В частности, планируется разработать поправки, которые позволят законодательно закрепить обязательство предоставления доступа к технической информации. Помимо этого, может потребоваться корректировка технического регламента Таможенного союза. На сегодняшний день таких обязательств в российском законодательстве нет, что позволяет автопроизводителям ограничивать доступ к своим базам данных.

Эти изменения в законодательстве должны будут охватывать несколько аспектов: обеспечение открытого доступа к информации для автосервисов и владельцев автомобилей, а также создание механизмов контроля и ответственности для производителей, которые откажутся предоставлять необходимые данные.

Если инициатива будет принята, это может существенно улучшить условия для обслуживания иностранных автомобилей на территории РФ. В частности, автовладельцы смогут сэкономить на ремонтах, так как сервисам станет проще находить необходимые запчасти и проводить диагностику. В долгосрочной перспективе это также может положительно сказаться на вторичном рынке, так как автомобили с полной историей и качественным обслуживанием имеют более высокую ценность.