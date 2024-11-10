Согласно свежим данным, будущие настольные CPU на архитектуре Zen 6 будут иметь исполнение AM5. Да, сама AMD ранее заявляла, что будет поддерживать AM5 минимум до 2027 года, но поддержка не означает, что сокет не сменится. Для AM4 компания до сих пор выпускает новые процессоры, хотя AM5 существует уже во втором поколении.

Согласно свежим данным от AMD, будущие настольные процессоры на архитектуре Zen 6 также будут выполнены под сокет AM5. Ранее компания уже подтверждала, что поддержка AM5 продлится, по меньшей мере, до 2027 года, однако это не гарантировало, что смена сокета не произойдет. Тем не менее, для многих пользователей важна возможность использовать более новые процессоры на уже имеющейся платформе.

AMD продолжает выпуск процессоров для сокета AM4, несмотря на появление AM5, что подтверждает её приверженность к долговечности платформ. Так, AM5 существует уже два поколения, но AM4 по-прежнему остаётся востребованным благодаря новым моделям CPU.

Известный инсайдер Kepler сообщает, что архитектура Zen 6 может появиться не ранее конца 2026 года. Учитывая, что текущие процессоры Zen 5 были представлены в середине 2024 года, высока вероятность промежуточного поколения, которое закроет временной разрыв. AMD вряд ли оставит рынок без новых решений на два с половиной года, что может означать выпуск улучшенных моделей на текущей архитектуре.

На фоне политики AMD в отношении долголетия своих платформ к Intel появляются вопросы. Например, сокет LGA 1851, недавно представленный вместе с линейкой процессоров Core Ultra 200 (Arrow Lake), пока не подтверждён для будущих поколений. Такая неопределённость может повлиять на предпочтения пользователей, которые хотят гарантированной поддержки платформы в будущем.

Инсайдер Kepler неоднократно предоставлял точные данные о характеристиках будущих процессоров и видеокарт AMD, а также об архитектурах для игровых приставок. Например, именно он раскрыл особенности PS5 Slim, что подтвердило его репутацию достоверного источника информации. Его прогнозы о возможностях будущих процессоров и платформ AMD делают его заявления важными для технологического сообщества и пользователей, ориентирующихся на долгосрочное планирование.