Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече со студентами Московского авиационного института рассказал об импортозамещении в авиационной отрасли после введения западных санкций. Из-за большого объема работ по импортозамещению он назвал отечественный среднемагистральный пассажирский авиалайнер МС-21 одним из самых подсанкционных гражданских самолетов.

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов на встрече со студентами Московского авиационного института обсудил вопросы импортозамещения в российской авиационной отрасли после введения санкций со стороны западных стран.

Одним из основных объектов работы по замещению импортных компонентов стал среднемагистральный пассажирский авиалайнер МС-21, который Чемезов назвал «самым подсанкционным гражданским самолетом в истории». Этот проект, являющийся флагманом отечественного авиастроения, прошел значительные доработки, требовавшие замены более 80 импортных систем и агрегатов. В частности, вместо американского двигателя Pratt & Whitney PW1431G теперь используется российская силовая установка, а для уникального крыла самолета применяются отечественные композитные материалы.

Процесс адаптации под санкционные условия также коснулся франко-российского самолета SSJ-100. Для этого лайнера было освоено техническое обслуживание более 200 компонентов, включая модульный ремонт электронного блока управления двигателем SaM146. Сергей Чемезов подчеркнул, что «новый SJ-100 будет полностью отечественным».