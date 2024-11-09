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Разгон М
Intuitive Machines представила мощный лунный вездеход для миссий NASA
Компания Intuitive Machines представила свой лунный вездеход (LTV) под названием Moon RACER, который значительно превосходит лунный транспорт эпохи Аполлона. Этот полностью электрический демонстрационный образец, построенный автомобильной компанией Roush, был продемонстрирован в Космическом центре Хьюстона и будет представлен публике и студентам в рамках Национального дня STEM.

Компания Intuitive Machines продемонстрировала свой передовой лунный вездеход, получивший название Moon RACER, который по своим характеристикам значительно превосходит технику, использовавшуюся в эпоху «Аполлона». Этот полностью электрический демонстрационный прототип, разработанный в партнерстве с компанией Roush, был представлен в Космическом центре в Хьюстоне. Показ устройства стал частью мероприятий, приуроченных к Национальному дню STEM, с целью привлечения внимания студентов и широкой общественности к науке и технике.

Moon RACER, обозначенный как многоразовый автономный пилотируемый исследовательский вездеход, был создан под руководством команды Intuitive Machines в сотрудничестве с компаниями Roush, Michelin, Boeing, Northrop Grumman и пятью другими аэрокосмическими партнерами. Вездеход способен развивать скорость до 15 километров в час и преодолевать уклоны до 20 градусов. Дополнительно Moon RACER оснащён системой предотвращения столкновений и автономным режимом для самостоятельного выполнения научных исследований, что позволяет проводить безопасные и точные работы на сложных лунных поверхностях.

Moon RACER может работать как в ручном, так и в полностью автономном режиме. Для исследования труднодоступных районов вездеход оснащен функцией автоматического избегания препятствий, а также возможностью задать маршрут через контрольные точки.

Старший вице-президент Intuitive Machines по космическим системам, Трент Мартин, отметил, что планируется провести первые испытания в кратере в Аризоне, чтобы максимально точно смоделировать лунные условия. Эти тесты помогут подготовить устройство к потенциальным сложностям, с которыми может столкнуться вездеход на поверхности Луны.

Intuitive Machines стала одной из трех компаний, отобранных NASA для разработки лунного транспортного средства (LTV) в рамках программы Artemis, направленной на долгосрочные исследования Луны. Контракт с NASA на сумму $30 миллионов включает разработку и тестирование концепции, которая позволит определить лучшие практики создания и развертывания таких вездеходов на Луне. Планируется использовать для транспортировки вездехода лунный посадочный модуль IM, который способен перевозить тяжелые грузы и оборудование.

Moon RACER оснащен системой антенн для обеспечения связи между астронавтами и Землей, что позволяет передавать данные как напрямую, так и через спутник. Вездеход может буксировать прицеп длиной до 33 метров. NASA планирует выбрать команду, которая доставит свое транспортное средство на южный полюс Луны для оценки его функциональности и безопасности перед планируемой миссией Artemis 5, которая состоится не ранее первого квартала 2030 года. Максимальная стоимость контракта на услуги LTV составляет $4,6 млрд.

Moon RACER спроектирован так, чтобы не требовать складывания для запуска, в отличие от лунного ровера программы Apollo. Его конструкция позволяет помещаться внутри обтекателя ракеты SpaceX Falcon 9 Heavy.

В Космический центр Хьюстона также доставлен демонстрационный образец Moon RACER, который проходит тесты с участием людей в Космическом центре Джонсона. Прототип подписали астронавты программы Apollo Чарли Дьюк и Харрисон Шмитт, которые высоко оценили дизайн и перспективные возможности нового устройства для освоения Луны.

#космос #луна #artemis #космонавтика #intuitivemachines #moon racer
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