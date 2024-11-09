Компания Intuitive Machines представила свой лунный вездеход (LTV) под названием Moon RACER, который значительно превосходит лунный транспорт эпохи Аполлона. Этот полностью электрический демонстрационный образец, построенный автомобильной компанией Roush, был продемонстрирован в Космическом центре Хьюстона и будет представлен публике и студентам в рамках Национального дня STEM.

Компания Intuitive Machines продемонстрировала свой передовой лунный вездеход, получивший название Moon RACER, который по своим характеристикам значительно превосходит технику, использовавшуюся в эпоху «Аполлона». Этот полностью электрический демонстрационный прототип, разработанный в партнерстве с компанией Roush, был представлен в Космическом центре в Хьюстоне. Показ устройства стал частью мероприятий, приуроченных к Национальному дню STEM, с целью привлечения внимания студентов и широкой общественности к науке и технике.

Moon RACER, обозначенный как многоразовый автономный пилотируемый исследовательский вездеход, был создан под руководством команды Intuitive Machines в сотрудничестве с компаниями Roush, Michelin, Boeing, Northrop Grumman и пятью другими аэрокосмическими партнерами. Вездеход способен развивать скорость до 15 километров в час и преодолевать уклоны до 20 градусов. Дополнительно Moon RACER оснащён системой предотвращения столкновений и автономным режимом для самостоятельного выполнения научных исследований, что позволяет проводить безопасные и точные работы на сложных лунных поверхностях.

Moon RACER может работать как в ручном, так и в полностью автономном режиме. Для исследования труднодоступных районов вездеход оснащен функцией автоматического избегания препятствий, а также возможностью задать маршрут через контрольные точки.

Старший вице-президент Intuitive Machines по космическим системам, Трент Мартин, отметил, что планируется провести первые испытания в кратере в Аризоне, чтобы максимально точно смоделировать лунные условия. Эти тесты помогут подготовить устройство к потенциальным сложностям, с которыми может столкнуться вездеход на поверхности Луны.

Intuitive Machines стала одной из трех компаний, отобранных NASA для разработки лунного транспортного средства (LTV) в рамках программы Artemis, направленной на долгосрочные исследования Луны. Контракт с NASA на сумму $30 миллионов включает разработку и тестирование концепции, которая позволит определить лучшие практики создания и развертывания таких вездеходов на Луне. Планируется использовать для транспортировки вездехода лунный посадочный модуль IM, который способен перевозить тяжелые грузы и оборудование.

Moon RACER оснащен системой антенн для обеспечения связи между астронавтами и Землей, что позволяет передавать данные как напрямую, так и через спутник. Вездеход может буксировать прицеп длиной до 33 метров. NASA планирует выбрать команду, которая доставит свое транспортное средство на южный полюс Луны для оценки его функциональности и безопасности перед планируемой миссией Artemis 5, которая состоится не ранее первого квартала 2030 года. Максимальная стоимость контракта на услуги LTV составляет $4,6 млрд.

Moon RACER спроектирован так, чтобы не требовать складывания для запуска, в отличие от лунного ровера программы Apollo. Его конструкция позволяет помещаться внутри обтекателя ракеты SpaceX Falcon 9 Heavy.

В Космический центр Хьюстона также доставлен демонстрационный образец Moon RACER, который проходит тесты с участием людей в Космическом центре Джонсона. Прототип подписали астронавты программы Apollo Чарли Дьюк и Харрисон Шмитт, которые высоко оценили дизайн и перспективные возможности нового устройства для освоения Луны.