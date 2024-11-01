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Илон Маск сообщил, что команда SpaceX посадила Super Heavy без использовании ИИ
В ходе свежего интервью Илон Маск заявил, что посадка ускорителя Super Heavy в лапы башни обслуживания «Мехазилла» была произведена без участия искусственного интеллекта.

В недавнем интервью Илон Маск сообщил, что для успешной посадки ускорителя Super Heavy с использованием башни обслуживания «Мехазилла» специалисты SpaceX обошлись без искусственного интеллекта. Все операции были проведены исключительно усилиями команды инженеров и операторов. «Мы сделали это своими силами, без вмешательства ИИ, и это определенно достижение для нашей команды!» — отметил Маск.

Этот успех стал доказательством мастерства и навыков команды SpaceX, и Маск с иронией добавил, что в будущем даже искусственный интеллект, вероятно, признает это выдающееся достижение для человечества. «Я уверен, что однажды ИИ оглянется назад и подумает: "Для группы приматов это было неплохо!"», — пошутил основатель SpaceX.

Илон Маск также поделился прогнозами по колонизации Марса. По его словам, SpaceX готовится к запуску беспилотных космических кораблей к Красной планете уже через два года. Он объяснил, что транзитные окна для полета на Марс открываются каждые 26 месяцев, и следующее окно выпадет на 2026–2027 годы. Это оптимальное время для первого тестового полета.

«Через два года мы планируем отправить наши первые беспилотные корабли к Марсу. Если миссия пройдет успешно и не превратит поверхность Марса в череду новых кратеров, мы сможем отправить и людей в течение следующих двух лет», — добавил Маск.

Илон Маск высказал опасения по поводу замедления научно-технического прогресса из-за чрезмерного регулирования. Он подчеркнул, что бюрократические процессы в США и других странах могут привести к ситуации, когда реализация крупных проектов станет практически невозможной.

Маск отметил, что для получения разрешения на запуск ракеты уходит больше времени, чем на само строительство. Он выразил надежду, что политика текущего Белого дома (на момент интервью) может улучшить ситуацию с регуляциями, способствуя развитию космических проектов. «Сейчас Америка и другие страны задыхаются от излишних ограничений. Если не предпринять никаких шагов, в конечном итоге любые масштабные проекты станут незаконными», — сказал он.

В интервью Маск также затронул тему искусственного интеллекта, отметив, что ИИ может достичь уровня человеческих способностей уже к 2028 году. Несмотря на весь потенциал ИИ, Маск предупреждает, что его развитие может представлять экзистенциальную угрозу для человечества.

Илон Маск давно подчеркивает важность ответственного подхода к развитию ИИ и считает, что человечество должно быть готово к потенциальным последствиям. «Я верю, что человечеству следует подходить к развитию ИИ с осторожностью, осознавая возможные риски», — добавил он.

#космос #spacex
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