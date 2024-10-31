Российское правительство предоставило дополнительные средства на поддержку программы семейной ипотеки, выделив 350 миллиардов рублей для российских банков. Пресс-служба компании "Дом.РФ", выступающей оператором льготной ипотечной программы, подтвердила, что средства уже распределяются между банками.

Программа "Семейная ипотека" получила новые средства в размере 350 миллиардов рублей, что позволит банкам продолжить выдачу кредитов по льготной ставке. В "Дом.РФ" сообщили, что процесс распределения этих лимитов среди кредитных организаций уже начат, а результаты станут известны на следующей неделе.

Недавно крупнейшие банки страны, такие как Сбербанк и ВТБ, объявили о временной приостановке приема заявок на семейную ипотеку из-за исчерпания текущих лимитов. Ограничение на выдачу кредитов вызвано высоким спросом на семейную ипотеку, а также необходимостью перераспределения средств для поддержания программы.

Минфин РФ ранее заявил, что текущий объем финансирования для семейной ипотеки достаточен до ноября. Чтобы продлить возможность оформления льготных кредитов, в начале октября "Дом.РФ" перераспределил 140 миллиардов рублей среди банков. Так, Сбербанк получил 93,5 миллиарда рублей, Альфа-Банк — 33,3 миллиарда рублей, а также финансирование было направлено в Уралсиб, Россельхозбанк, Т-Банк и другие банки.