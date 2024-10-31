Астрономы провели детальные наблюдения за крупной спиральной галактикой UGC 2885, также известной как галактика Рубин, используя Канадско-франко-гавайский телескоп (CFHT).

UGC 2885 — это спиральная галактика с перемычкой, расположенная в созвездии Персея. Она имеет радиус, составляющий около 400 000 световых лет, а её общая масса достигает 1,5 триллиона солнечных масс, что делает её одной из крупнейших и самых массивных галактик в ближайшем окружении нашей Вселенной.

Ранее было установлено, что эта галактика имеет редкую для такого масштаба целостную спиральную структуру. UGC 2885 выделяется почти идеальными спиральными рукавами и диском без каких-либо приливных хвостов. Помимо этого, темпы звездообразования в ней ниже, чем у других массивных спиральных галактик: всего около 2,47 солнечных масс в год.

Для изучения уникальных особенностей UGC 2885 группа астрономов во главе с Матеусом К. Карвалью из Университета Западного Онтарио использовала спектрограф SITELLE CFHT. Целью исследования было понять, соответствует ли эволюция UGC 2885 пути, который проходят другие массивные галактики. Исследователи сосредоточились на анализе зависимости между металличностью и скоростью звездообразования.

В ходе исследования учёные установили, что глобальная металличность UGC 2885 составляет около 9,0. Внутри галактики наблюдается относительно однородное распределение металличности на больших расстояниях, примерно в пределах 0,3 dex. Эти данные соответствуют высоким значениям звездной массы, которая была измерена и составляет около 483 миллиардов солнечных масс.

Данные, собранные астрономами, показали, что интегрированная масса молекулярного водорода в UGC 2885 достигает 189 триллионов солнечных масс. Это обусловливает экстраординарное отношение молекулярной массы к звёздной, равное -0,41. Однако происхождение молекулярного водорода в этой галактике до сих пор остается загадкой, так как UGC 2885 не имеет ближайших галактик-компаньонов и не подвергалась недавним процессам слияния.

Скорость звездообразования в UGC 2885 оценивается примерно в 1,63 солнечных масс в год, что значительно ниже, чем у большинства других известных массивных галактик. Это значение указывает на своеобразные условия внутри галактики, способствующие медленным темпам рождения новых звезд.