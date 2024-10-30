Для последующей покупки доступны более 15 моделей машин классов «комфорт» и «премиум».

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» предложил своим клиентам выкуп автомобиля, взятого в долгосрочную аренду. Это нововведение позволяет арендатору со временем стать владельцем машины.

Сервис предлагает своим пользователям выбрать из более чем 15 моделей автомобилей классов «комфорт» и «премиум». Среди доступных моделей такие популярные автомобили, как Exeed LX, Exeed TXL, Changan UNI-T, UNI-V, UNI-S, Omoda S5, Haval H3 и многие другие. Важно отметить, что предложение будет расширяться по мере пополнения автопарка.

Подписка с возможностью выкупа в «Ситидрайв» освобождает пользователя от дополнительных затрат и первоначального взноса, что выгодно отличается от стандартных условий автокредитования. Клиент оплачивает только аренду, а в стоимость включены важные дополнительные услуги: сезонная смена шин, плановый техосмотр, ремонт и обслуживание, подменный автомобиль — предоставляется при необходимости, если арендованный автомобиль временно не доступен.

Большинство автомобилей, доступных для выкупа, — новые. Некоторые машины были в долгосрочной аренде, но использовались лишь одним-двумя водителями, что также позволяет поддерживать их в хорошем техническом состоянии.

Для того чтобы оформить выкуп автомобиля, клиент может подать заявку как на этапе заключения договора, так и во время действия текущей подписки. Стоимость авто фиксируется на весь период аренды, а сама подписка и условия выкупа рассчитываются индивидуально для каждой машины.

Важно отметить, что «Ситидрайв» не единственный каршеринговый сервис, предложивший такую услугу. «Яндекс Драйв» также ввел возможность выкупа автомобиля после долгосрочной аренды, что свидетельствует о растущем спросе на подобные сервисы и конкурентоспособность данной модели аренды.