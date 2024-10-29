Планетная система HD 28185 представляет собой звезду, подобную Солнцу, находящуюся на расстоянии примерно 127,8 световых лет от Земли. Её возраст оценивается в 8,3 миллиарда лет. В 2001 году была обнаружена планета-гигант, получившая обозначение HD 28185 b. Эта экзопланета имеет массу не менее шести масс Юпитера и вращается вокруг своего хозяина по орбите, подобной земной.

Учёные из Университета Южного Квинсленда в Австралии и других исследовательских центров недавно пересмотрели данные по планетной системе HD 28185. Ранее считалось, что в системе есть газообразная гигантская экзопланета и коричневый карлик, однако новое исследование показало, что второй объект — не коричневый карлик, а массивный суперюпитер.

Планетная система HD 28185 расположена примерно в 127,8 световых годах от Земли. Она включает звезду, схожую с Солнцем, возраст которой оценивается в 8,3 миллиарда лет. В 2001 году астрономы открыли в этой системе планету HD 28185 b — газовый гигант, массой около шести масс Юпитера, движущийся по орбите, близкой к земной.

Спустя два десятилетия, в 2021 году, учёные обнаружили ещё один объект в системе, обозначенный как HD 28185 c. Первоначальные данные указывали, что его масса составляет около 19,6 масс Юпитера, а орбитальный период — 47,7 лет. Это позволило классифицировать объект как возможный коричневый карлик.

Новое исследование под руководством Александра Веннера из Университета Южного Квинсленда поставило под сомнение предыдущую классификацию HD 28185 c. Команда исследователей использовала данные о лучевой скорости, собранные за 22 года, с помощью различных спектрографов, а также точные данные астрометрии из каталога Hipparcos-Gaia (HGCA). Благодаря этим источникам учёные уточнили массу и орбитальные параметры объекта.

Согласно новым данным, HD 28185 c совершает полный оборот вокруг своей звезды за 9090 дней, что эквивалентно 24,9 годам. Его орбита располагается на расстоянии примерно 8,5 астрономических единиц от звезды, а масса составляет около 6 масс Юпитера. Эти параметры позволили учёным переклассифицировать HD 28185 c как суперюпитер.

Учёные отмечают, что HD 28185 c может считаться аналогом Сатурна с длительным орбитальным периодом. Это открытие имеет большое значение, так как таких планет с большими орбитами пока известно немного, и наблюдения их поведения на больших расстояниях от звезды ограничены.