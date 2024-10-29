Apple работает над новым для себя продуктом — умным экраном, сочетающим в себе возможности сразу нескольких существующих устройств. Он будет напоминать iMac 20-летней давности.

Компания Apple работает над новым продуктом — умным экраном, который объединит функции нескольких устройств и станет отличным решением для умного дома. Ожидается, что дизайн устройства будет напоминать культовый iMac G4, выпущенный в 2002 году.

Согласно информации Bloomberg, новый смарт-экран Apple будет установлен на подставке, напоминающей конструкцию iMac G4. Дисплей, скорее всего, будет иметь квадратную форму и размеры, сопоставимые с двумя рядом расположенными iPad. Основное внимание уделено уникальному сочетанию современных технологий с классическим дизайном.

Новый смарт-экран не просто стильное устройство, но и функциональный элемент для умного дома. Ожидается, что он будет включать встроенные динамики, которые позволят использовать экран в качестве заменителя HomePod. Несмотря на более доступную цену, качество звука останется на достойном уровне, но не дотянет до уровня премиальных аудиоустройств Apple.

Устройство будет работать на новой операционной системе, которая адаптирована под ограниченные функции. Смарт-экран сможет поддерживать приложения для iPad, включая FaceTime, Notes и Calendar. Такой подход делает устройство удобным для видеозвонков, использования на кухне и других повседневных задач.

Apple стремится сделать свой новый смарт-экран центром управления умным домом, интегрируя функции для видеозвонков и организации рабочего процесса. В 2026 году планируется выпуск продвинутой версии устройства с роботизированной рукой, которая сможет автоматически регулировать положение экрана.