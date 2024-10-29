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Разгон М
Характеристики, цены и обзоры процессора AMD Ryzen 7 9800X3D будут представлены 6 ноября
Представят новинку 6 ноября в 16:00 по московскому времени. Одновременно с раскрытием характеристик и цены будут опубликованы и обзоры.

AMD объявила дату выхода нового процессора Ryzen 7 9800X3D, который появится на рынке уже 7 ноября. Анонс новинки пройдет 6 ноября в 16:00 по московскому времени. В это же время будут раскрыты полные технические характеристики, цена, а также опубликованы первые обзоры, позволяя потенциальным покупателям оценить процессор за сутки до старта продаж.

AMD заявляет, что Ryzen 7 9800X3D обеспечит в среднем на 8% более высокую производительность в играх по сравнению с предшествующими моделями. По тестам в программе Blender этот процессор показывает себя даже быстрее, чем Ryzen 7 9700X, демонстрируя преимущество в 11%. Это заметное достижение для игровых моделей AMD, так как более высокая производительность характерна для рабочих станций, а не игровых процессоров. В сравнении с Ryzen 7 7800X3D прирост производительности в Blender составляет целых 26%, что делает новинку привлекательной для пользователей, работающих с 3D-графикой.

Процессор оснащен восемью ядрами с тактовой частотой до 5,2 ГГц и уровнем энергопотребления (TDP) в 120 Вт. Объем кэш-памяти второго уровня составляет 8 МБ, а третьего уровня — 96 МБ (из них 64 МБ — это 3D V-Cache).

Ryzen 7 9800X3D ориентирован как на геймеров, так и на профессионалов, работающих с ресурсозатратными приложениями. Повышение частоты и объем кэш-памяти позволяют добиться высокой скорости работы в играх, а также эффективности в профессиональных программах. Ускорение рендеринга в Blender делает этот процессор подходящим выбором для 3D-дизайнеров и художников, работающих с графикой.

#amd #процессор #ryzen 7
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