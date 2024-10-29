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Центробанк усиливает контроль из-за роста долгов по автокредитам
В России по итогам первого месяца осени количество должников по автокредитам выросло до максимума с ноября 2022 года, увеличившись до 31,4 тыс.

Количество просроченных автокредитов в России достигло максимального уровня с ноября 2022 года, составив 31,4 тыс. человек. Это те заемщики, которые не смогли оплатить кредит в течение трех месяцев, что составляет 1,45% от общего числа клиентов в этом сегменте. Из-за роста долговых обязательств существует опасность, что банки начнут отказываться от обслуживания рискованных клиентов с высокой доходностью.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, доля просроченных на срок до 90 дней автокредитов впервые с 2018 года достигла отметки в 2% по всем сегментам кредитования. Это вызывает обеспокоенность финансовых аналитиков и банкиров, так как показатель может указывать на более глубокие экономические проблемы.

В сентябре 2023 года россияне взяли 173,8 тыс. кредитов на автомобили, общая сумма которых составила рекордные 247,9 млрд рублей. Такие данные опубликовало аналитическое агентство Frank RG. В то время как другие сегменты кредитного рынка либо стояли на месте, либо демонстрировали снижение, автокредитование показывает активный рост.

С июля 2023 года Банк России внедрил дополнительные требования к коэффициентам риска для автокредитов. Это стало ответом на рост активности в сегменте, несмотря на высокие цены на автомобили и большие процентные ставки по займам. Центральный банк стремится снизить риски для кредитных организаций и экономики в целом, усилив контроль за сегментом автокредитования.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что интерес россиян к автокредитам начал снижаться. В сентябре объем выданных автокредитов уменьшился почти на 10%. Эксперты связывают это с ростом процентных ставок и ужесточением требований к заемщикам, что, в свою очередь, может привести к дальнейшему сокращению выдач.

#россия #центробанк #автокредит
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