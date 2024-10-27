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Разгон М
Qualcomm интегрирует Unreal Engine и искусственный интеллект в автомобили
Snapdragon Digital Chassis уже используется в автомобилях, но теперь Qualcomm представляет свои новейшие чипы Snapdragon Ride Elite и Snapdragon Cockpit Elite на чипе. Эти чипы будут использовать искусственный интеллект для управления различными датчиками и системами в автомобиле.

Новый чип Snapdragon Ride Elite призван сделать автомобили безопаснее, умнее и автономнее. Благодаря мощной архитектуре этот процессор может обрабатывать информацию с 40 датчиков одновременно, включая радары, LiDAR, камеры, микрофоны и инфракрасные сенсоры. Qualcomm подчеркивает, что возможности Ride Elite могут соответствовать требованиям автоматизированного вождения уровня 3 и уровня 4, позволяя автомобилям принимать решения в реальном времени.

Впечатляющий функционал искусственного интеллекта чипа включает в себя обработку и анализ данных о пассажирах в салоне. Используя данные с камер и инфракрасных датчиков, AI определяет количество пассажиров, их расположение и даже выражение лица. Это позволяет системе обеспечивать контроль за состоянием пассажиров и водителя, предотвращая потенциальные опасности.

Одна из главных задач Qualcomm – это обеспечение безопасности. Используя данные о поведении пассажиров и водителя, Snapdragon Ride Elite сможет своевременно обнаруживать потенциальные угрозы. Например, если ИИ распознает признаки усталости у водителя, он подаст сигнал для предупреждения, помогая водителю не терять концентрацию. Также система способна отслеживать наличие домашних животных или детей, чтобы избежать забывания их в автомобиле.

Системы ИИ могут адаптировать настройки климата, звука и других параметров в зависимости от предпочтений каждого пассажира. Это означает, что каждому пользователю автомобиля будет предоставлен индивидуальный комфорт на основе его данных.

Для повышения уровня комфорта Qualcomm также представляет чип Snapdragon Cockpit Elite, который способен поддерживать до 16 дисплеев 4K, расположенных от двери до двери. Эти дисплеи включают приборные панели, камеры заднего вида, элементы управления и системы развлечений для пассажиров. Qualcomm создала эту платформу с учетом интеграции удобных интерактивных интерфейсов, которые делают процесс управления автомобилем и развлечение удобнее.

Чтобы добавить больше динамики и реалистичности, Qualcomm объединилась с Epic Games для интеграции Unreal Engine в автомобили. Этот графический движок, который широко используется в популярных играх, таких как Fortnite и Cyberpunk 2077, теперь помогает создавать визуально впечатляющий интерфейс на автомобильных дисплеях. Например, Rivian применяет Unreal Engine для отображения карт, информации о состоянии автомобиля и других данных, делая их удобными и визуально привлекательными.

Qualcomm активно продвигает свои инновации в партнерстве с крупными автопроизводителями. На презентации Snapdragon Ride Elite и Cockpit Elite присутствовали представители компаний Rivian, Mercedes и других автоконцернов. Однако Rivian пока не уточнила сроки установки этих чипов в свои автомобили, а также не раскрыла подробности о том, какие именно чипсеты будут использованы в будущих моделях, таких как Rivian R3.

#искусственный интеллект #автомобили #qualcomm #epic games #unreal engine #автономное вождение #snapdragon elite
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