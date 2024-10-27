В конце 2023 года CNES заключило контракт с компанией Spartan Space, Институтом космической медицины и физиологии (MEDES) и розничным продавцом спортивных товаров Decathlon на завершение предварительного исследования разработки скафандра IVA. Результаты этого будут использованы для создания раннего прототипа, который будет протестирован на борту МКС в период с 2024 по 2027 год.

В конце 2023 года CNES подписало контракт с компанией Spartan Space, Институтом космической медицины и физиологии (MEDES) и брендом спортивных товаров Decathlon для проведения исследований, необходимых для создания скафандра IVA. Целью совместной работы стала разработка и тестирование прототипа, который будет отвечать всем требованиям для использования в условиях микрогравитации на борту Международной космической станции (МКС).

Новый прототип скафандра будет создан из инновационных материалов, имитирующих свойства окончательных материалов с точки зрения гибкости и эластичности. Эти материалы помогут обеспечить максимальную свободу движений и комфорт космонавтов при выполнении задач внутри космического корабля. Важной задачей проекта является проверка эргономичности конструкции в условиях микрогравитации.

CNES определило три ключевых направления в проекте разработки скафандра для внутрикорабельной активности. Эти цели включают:

Уточнение конструкции скафандра на основе лётных испытаний. Первоначальные результаты испытаний позволят выявить необходимые улучшения для более эффективного использования скафандра на борту. Внедрение доработок в новый прототип. С учётом анализа первых тестов, будут проведены усовершенствования дизайна и материалов. Наземные тесты для выявления скрытых особенностей конструкции. Эти испытания помогут понять, какие элементы требуют дальнейшего внимания и доработки.

Наземные испытания позволят выявить "неизвестные зоны" — особенности, которые могут повлиять на итоговую версию скафандра. Эти тесты имеют особое значение, так как окончательный европейский космический корабль ещё разрабатывается. Результаты наземных исследований помогут улучшить проект и интегрировать новые технологии для повышения надёжности и удобства использования скафандра.

Одновременно с этим проектом, Европейское космическое агентство (ESA) уже ведёт работу по созданию космической станции и других транспортных средств, способных доставлять грузы на низкую околоземную орбиту. ESA требует, чтобы новые проекты были совместимы с возможным переходом к транспортировке экипажей.

Директор по космическим запускам ESA, Тони Толкер-Нильсен, сообщил, что агентство заключило контракт с Arianespace для изучения оптимальных способов использования ракеты Ariane 6 в пилотируемых миссиях. Планируется, что в будущем Ariane 6 сможет запускать космические корабли с экипажем на низкую орбиту, что станет важным шагом в расширении возможностей европейской космонавтики.