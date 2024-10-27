В среду Tesla отчиталась о прибыли за третий квартал, после чего провела телефонный разговор с инвесторами, отличительной чертой которого стал оптимистичный настрой генерального директора Илона Маска. В четверг акции выросли почти на 22%, а в пятницу их рост составил еще 3,4%. Акции завершили неделю лучшим двухдневным отрезком с двухдневного периода, завершившегося 4 февраля 2020 года, когда они выросли на 36%.

В среду Tesla обнародовала финансовые результаты за третий квартал 2024 года, а генеральный директор Илон Маск в ходе разговора с инвесторами сделал несколько оптимистичных заявлений. В четверг акции Tesla подорожали на 22%, а в пятницу их стоимость выросла ещё на 3,4%, что стало лучшим двухдневным показателем с февраля 2020 года, когда рост составил 36%.

Пятничное закрытие цен составило $269,23 за акцию — максимум с сентября 2023 года, когда цена достигла $274,39. Инвесторы видят позитивные тенденции, особенно в автомобильном секторе, где валовая прибыль, исключая регулирующие вычеты, превзошла ожидания.

Одной из ключевых причин роста стал высокий уровень валовой прибыли в автомобильном секторе. В третьем квартале показатель достиг 17,1%, значительно превышая прогнозы аналитиков, составлявшие около 15%, и предыдущий показатель 14,6%. Этот рост частично обеспечен дополнительными доходами от опций "полного автономного вождения" (FSD) и обновлений для Cybertruck, что добавило к прибыли около $326 миллионов.

Тем не менее, без этих дополнительных доходов валовая прибыль составила бы около 15,6%, что всё равно бы превышало прогнозы аналитиков. По мнению Тома Нараяна из RBC Capital Markets, это значение, хотя и впечатляющее, всё же может снизиться в следующем квартале из-за скидок и льготных условий, таких как финансирование под 0% для покупателей в США и Китае.

Инвесторы положительно восприняли планы Tesla по выпуску более доступной модели электромобиля, ориентировочной стоимостью менее $30,000. Ожидается, что новинка появится в первой половине следующего года. Вероятнее всего, это будет упрощённая версия одной из текущих моделей. Джин Манстер из Deepwater Asset Management полагает, что такой подход поможет сократить время на разработку и снизить стоимость.

Однако, как отметил Нараян из RBC, Tesla уже несколько кварталов делает подобные заявления, не раскрывая конкретных деталей, чтобы избежать "эффекта Осборна" — ситуации, когда потребители откладывают покупку в ожидании новой модели.

Ещё одним положительным фактором для роста акций стало развитие энергетического направления Tesla. Компания ожидает, что выручка от хранения энергии удвоится по сравнению с прошлым годом. В планах — запуск производства на новом заводе в Шанхае в первом квартале следующего года, что может дополнительно усилить позиции Tesla на рынке.

Аналитик Джон Мёрфи из BofA Securities отмечает, что спрос на энергетические проекты Tesla продолжает расти, а выручка от продажи решений для хранения энергии составила около $2,4 миллиарда за последний квартал, что выше показателя в $1,4 миллиарда за тот же период прошлого года. Прибыльность бизнеса также возросла до 30,5% по сравнению с 24,6% во втором квартале.