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ЕАЭС увеличивает товарооборот с БРИКС на 26%
Торговля ЕАЭС со странами БРИКС динамично развивается и имеет большой потенциал роста

По данным ЕЭК, объем торговли между государствами ЕАЭС и странами БРИКС в 2023 году достиг впечатляющих 359 миллиардов долларов, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом. В долгосрочной перспективе этот рост становится еще более значительным — с 2015 года товарооборот вырос в 3,7 раза. Это свидетельствует о нарастающем интересе и потенциале для дальнейшего расширения сотрудничества.

Удельный вес стран БРИКС во внешней торговле ЕАЭС также заметно увеличился. В 2023 году доля БРИКС в торговом обороте союза почти удвоилась по сравнению с 2021 годом. Такие динамичные изменения подчеркивают ключевую роль, которую страны БРИКС играют в международной торговле региона.

Наиболее активными партнерами ЕАЭС в рамках БРИКС остаются Китай и Индия. С Китаем уже действует соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, а в ближайшие годы ожидается его расширение. Кроме того, подписана дорожная карта по дальнейшему развитию отношений. Ведутся также активные переговоры с Индией о создании зоны свободной торговли. Это свидетельствует о стремлении обеих сторон к углублению сотрудничества и диверсификации экономических связей.

Особое внимание уделяется развитию связей с Ираном. В декабре 2023 года между ЕАЭС и Ираном было подписано соглашение о свободной торговле, что открыло новые возможности для укрепления экономического сотрудничества. В мае 2024 года Иран подал запрос на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС, что свидетельствует о взаимном интересе к дальнейшему углублению взаимодействия.

ЕАЭС нацелен на выстраивание долгосрочного диалога с государствами БРИКС, что закреплено в основных направлениях международной деятельности союза. В 2024 году планируется активное сотрудничество в таких ключевых сферах, как цифровая экономика, таможенное администрирование, промышленное сотрудничество, транспортно-логистические системы и энергетика. Обмен лучшими практиками в этих областях будет способствовать созданию устойчивых экономических связей и ускорению интеграционных процессов.

#китай #экономика #иран #индия #брикс #евразийский экономический союз #бакытжан сагинтаев #евразийская экономическая комиссия #саммит брикс
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PanzerK
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